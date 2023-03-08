NOTER ücretleri 2023 | Harç fiyatları güncellendi! Ev, dükkan, tarla, Vasiyetname ve vakıf senedi, defter tasdik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Noter ücretleri 2023 ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Araç satış, ev satışı, emanet işlemleri, tespit işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı diğer işlemlerinin rahatlıkla yapılabildiği noterler, işler için belirlenen ücretler doğrultusunda bir miktar para almaktadır. Peki Noter fiyatları ne kadar, kaç TL oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...