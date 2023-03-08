NOTER ücretleri 2023 | Harç fiyatları güncellendi! Ev, dükkan, tarla, Vasiyetname ve vakıf senedi, defter tasdik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Noter ücretleri 2023 yılında güncellendi. Noterler belirli bir ücret karşılığı kişiler arası yapılan işlemleri hukuki ve güvenli çerçevede yaparak resmiyet kazandırırlar. Noter fiyatlarının yeniden düzenlemesi ile birlikte vatandaşlar "Noter işlem ücretleri ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 2023 noter ücretleri ne kadar, kaç TL?
Noter ücretleri 2023 ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Araç satış, ev satışı, emanet işlemleri, tespit işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı diğer işlemlerinin rahatlıkla yapılabildiği noterler, işler için belirlenen ücretler doğrultusunda bir miktar para almaktadır. Peki Noter fiyatları ne kadar, kaç TL oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
NOTER ÜCRETLERİ 2023
Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar.
Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye,
Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye,
Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye,
Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.
EV, DÜKKAN, TARLA, ARSA SATIŞINDA NOTER ÜCRETİ NE KADAR?
Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak.
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- NOTER ücretleri 2023 | Harç fiyatları güncellendi! Ev, dükkan, tarla, Vasiyetname ve vakıf senedi, defter tasdik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
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