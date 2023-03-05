2023 Şaban Ayı gün gün TAKVİMİ | Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi?
Şaban ayı içerisinde rahmet ve bereketi bolca bulunduran aylardandır. Hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu ay ile ilgili "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi. Bu günlerden faydalanarak imanın yüceltmek ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen Müminler Şaban ayını gün gün takip etmek istiyorlar. İşte 2023 Şaban ayı takvimi...
Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde İslam alemi için kıymetli ve rahmetli günleri barındırıyor. 21 Mart Salı günü başlayan Şaban ayı bugün kaçıncı gününde sıklıkla araştırılıyor. Şaban ayının bitimiyle birlikte 11 ayın sultanı Ramazan idrak edilmeye başlanacak. Peki bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi?
2023 ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başladı.
Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. 22 Mart ise Şaban ayının son günü olacak.
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.
ŞABAN AYI GÜN GÜN TAKVİM
1 Şaban 1444 21.Şub.23 Salı
2 Şaban 1444 22.Şub.23 Çarşamba
3 Şaban 1444 23.Şub.23 Perşembe
4 Şaban 1444 24.Şub.23 Cuma
5 Şaban 1444 25.Şub.23 Cumartesi
6 Şaban 1444 26.Şub.23 Pazar
7 Şaban 1444 27.Şub.23 Pazartesi
8 Şaban 1444 28.Şub.23 Salı
9 Şaban 1444 1.Mar.23 Çarşamba
10 Şaban 1444 2.Mar.23 Perşembe
11 Şaban 1444 3.Mar.23 Cuma
12 Şaban 1444 4.Mar.23 Cumartesi
13 Şaban 1444 5.Mar.23 Pazar
14 Şaban 1444 6.Mar.23 Pazartesi
15 Şaban 1444 7.Mar.23 Salı
16 Şaban 1444 8.Mar.23 Çarşamba
17 Şaban 1444 9.Mar.23 Perşembe
18 Şaban 1444 10.Mar.23 Cuma
19 Şaban 1444 11.Mar.23 Cumartesi
20 Şaban 1444 12.Mar.23 Pazar
21 Şaban 1444 13.Mar.23 Pazartesi
22 Şaban 1444 14.Mar.23 Salı
23 Şaban 1444 15.Mar.23 Çarşamba
24 Şaban 1444 16.Mar.23 Perşembe
25 Şaban 1444 17.Mar.23 Cuma
26 Şaban 1444 18.Mar.23 Cumartesi
27 Şaban 1444 19.Mar.23 Pazar
28 Şaban 1444 20.Mar.23 Pazartesi
29 Şaban 1444 21.Mar.23 Salı
ŞABAN AYININ GECELERİ
1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece
2. gecesi : 21 Şubat'ı 22 Şubat'ı bağlayan gece
3. gecesi : 22 Şubat'ı 23 Şubat'ı bağlayan gece
4. gecesi : 23 Şubat'ı 24 Şubat'ı bağlayan gece
5. gecesi : 24 Şubat'ı 25 Şubat'ı bağlayan gece
6. gecesi : 25 Şubat'ı 26 Şubat'ı bağlayan gece
7. gecesi : 26 Şubat'ı 27 Şubat'ı bağlayan gece
8. gecesi : 27 Şubat'ı 28 Şubat'ı bağlayan gece
9. gecesi : 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece
10. gecesi : 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece
11. gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece
12. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
13. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece
14. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece
15. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece
16. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece
17. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece
18. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece
19. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece
20. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece
ŞABAN AYININ FAZİLETLERİ
Peygamber (sav) şöyle buyururlar: "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)
Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)
Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.
"Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.
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- 2023 Şaban Ayı gün gün TAKVİMİ | Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi?
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