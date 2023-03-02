"Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte Şubat ayı enflasyonu için kritik geri sayım süreci başladı. Şubat ayının ilk haftası TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.65 oldu. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE...