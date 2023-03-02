Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? Hesaplama...
"Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı kira artış oranlarında nefesler tutuldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile beraber bu aya ait kira zam oranları da netleşmiş olacak. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Kira artış oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Gözler TÜİK açıklamasında...
"Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Kira artış oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay kira artış oranlarını vatandaşlar ile paylaşıyor. 2023 yılında mart ayında kirasını yenileyecek olan vatandaşlar internet üzerinden "Kira artış oranı ne zaman belli olacak, yüzde kaç zam yapılacak?" sorularına cevap arıyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Kira artış oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Gözler TÜİK açıklamasında...
2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Cuma günü belli olacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam da netleşecek.
GEÇEN AYIN TÜFE VERİLERİ
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %57,68, aylık %6,65 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEĞİ HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 4.000,00 TL
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 4.750,00 TL
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 6.000,00 TL
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69
Kira Artış Tutarı: 2.500,50 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 8.500,50 TL
KİRA ARTIŞINA YÜZDE 25 ZAM SINIRI GETİRİLDİ!
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.
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