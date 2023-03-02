Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? Hesaplama...

"Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Kira artış oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay kira artış oranlarını vatandaşlar ile paylaşıyor. 2023 yılında mart ayında kirasını yenileyecek olan vatandaşlar internet üzerinden "Kira artış oranı ne zaman belli olacak, yüzde kaç zam yapılacak?" sorularına cevap arıyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Kira artış oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Gözler TÜİK açıklamasında...