Doğal gaza son dakika indirim mi geldi, ne zaman? 28 Şubat doğal gaza yüzde kaç indirim yapıldı?
BOTAŞ, mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 indirime gidileceğini duyurdu. Son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar, "Doğal gaza indirim mi geldi, yüzde kaç?" sorusunu arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, doğal gaza ne kadar indirim geldi? İşte, detaylar...
Son dakika doğal gaza indirim geldi! Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi gazına indirim yapılacağını duyurdu. Sanayi doğalgazı ile elektrik üretiminde kullanılan gaza gelen indirimin 2023 yılının Şubat ayından itibaren uygulanacağı belirtildi. Haberin ardından vatandaşlar, "Doğal gaza indirim mi geldi, yüzde kaç?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, doğal gaza ne kadar yapıldı? İşte, detaylar...
DOĞAL GAZA İNDİRİM Mİ GELDİ, NE KADAR?
BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart'ta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.
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