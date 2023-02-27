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Prefabrik ev alana devlet desteği! Nereye başvurulur, nasıl alınır? Şartları neler? 200 bin TL barınma yardımı başvuru ekranı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Prefabrik ev alana devlet desteği! Nereye başvurulur, nasıl alınır? Şartları neler? 200 bin TL barınma yardımı başvuru ekranı

Prefabrik ev alana devlet desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında verilen 200.000 TL'lik prefabrik ev yardımına kimler başvurabilir? Şartları neler? Konuya ilişkin detaylar haberimizde... İşte 200.000 TL barınma yardımı başvuru ekranı...

Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 200 bin TL tutarındaki yardım afetzede ya da evi bakımsız oturulmayacak derecede olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan nakit yardımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki prefabrik ev yardımı nereden, nasıl alınır?

PREFABRİK EV YARDIMI NE KADAR?

İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000 TL'ye kadar destek verilir.

PREFABRİK EV YAPIMI YARDIMI NASIL YAPILIR?

Prefabrik ev yapımı yardımı için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesineki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

İMAR İZNİ GEREKLİ Mİ?

Prefabrik ev için de imar izni alınması gerekir. Evin yapılacağı bölgenin belediyesine gidilerek ya da il özel idaresine başvurularak yapı ruhsatı alınabilir.

PREFABRİK EV FİYATLARI

Prefabrik Ev Fiyatı 40 Metrekare 143.200 TL

Prefabrik Ev Fiyatı 52 metrekare 195.700 TL,

Prefabrik Ev Fiyatı 62 metrekare 208.700 TL,

Prefabrik Ev Fiyatı 72 metrekare 246.800 TL,

50 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 249.900,00 TL

55 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 274.900,00 yerine 229.900,00 TL,

59 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 287.900,00 TL

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