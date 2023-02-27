Prefabrik ev alana devlet desteği! Nereye başvurulur, nasıl alınır? Şartları neler? 200 bin TL barınma yardımı başvuru ekranı

Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 200 bin TL tutarındaki yardım afetzede ya da evi bakımsız oturulmayacak derecede olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan nakit yardımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki prefabrik ev yardımı nereden, nasıl alınır?