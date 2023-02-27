2023 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar oldu?
Fındık fiyatlarında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fındık sezonu bitse de, fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde serbest piyasadaki yükseliş trendiyle gündemde olan fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeleri haberimizde ele aldık. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Şubat güncel fiyat listesi....
Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? İşte, 2023 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları güncel liste...
FINDIK FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 62 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen haftalarda 60 lira seviyelerindeki fındığın kilogram fiyatında 2 liralık artış olduğunu belirtti.Fındık fiyatının yeni haftaya 62 liradan başladığını ifade eden Soydan, fiyatın daha da artmasını beklediklerini kaydetti.
TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL
ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL
DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL
FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 59,00 TL
GİRESUN
En Düşük: 56,30 TL
En Yüksek: 64,00 TL
SAKARYA
En Düşük: 48,40 TL
En Yüksek: 55,00 TL
SAMSUN
En Düşük: 46,00 TL
En Yüksek: 62,00 TL
TRABZON
En Düşük: 52,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
TERME
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
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