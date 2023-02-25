Hasar Dereceleri neler? Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, hasarsız ne demek?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde yıkıcı etkilere sebep oldu. Deprem de sayısız bina yıkılırken bazıları da çeşitli hasarlar alarak sağlam kalmayı başardı. Ağır hasarlı binalar kesin olarak yıkılacak ancak vatandaşlar orta hasarlı binalara ne olacağını merak ediyor. Peki orta hasarlı binalar yıkılacak mı?

ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binalar orta hasarlı olarak adlandırılır ve güçlendirme yapılmadan kullanılamaz.