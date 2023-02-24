Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Hasar Dereceleri neler? Az hasarlı, hasarsız ne demek?

Orta hasarlı binalar yıkılacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından bina hasar derecelerini ve orta hasarlı binalara ne olacağını araştırmaya başladı. Peki orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Bina Hasar Dereceleri neler? Az hasarlı, hasarsız bina ne demek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binalar orta hasarlı olarak adlandırılır ve güçlendirme yapılmadan kullanılamaz.