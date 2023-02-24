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Depremzedelere eşya yardımı verilecek mi? Ne zaman, kimler alabilecek? İzin raporu, Pasaport, Kıymetli evrak...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Depremzedelere eşya yardımı verilecek mi? Ne zaman, kimler alabilecek? İzin raporu, Pasaport, Kıymetli evrak...

Depremzedelere eşya yardımı verilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 bin TL destek ödemelerinin yapılacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar bir yandan da "Depremzede eşya yardımı başlayacak mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki depremzedelere eşya yardımı verilecek mi? Ne zaman, kimler alabilecek?

Depremzedelere maddi destek sağlanacağı açıklandı. Konuya ilişkin deprem sebebiyle evleri yıkılan ya da evine giremeyen vatandaşlar eşya desteğinin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Depremzedelere eşya yardımı verilecek mi? Ne zaman, kimler alabilecek? İzin raporu, Pasaport, Kıymetli evrak... Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DEPREMZEDELERE EŞYA YARDIMI YAPILACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası depremzedelere eşya yardımı yapılacağı açıklandı. Uzman raporu ile evden bazı eşyaların alınabileceği belirtildi. Buna göre "Yıkık, acil yıktırılacak bina" için giriş izni olmayacak ve eşya yardımı yapılacak. "30 dakikalık izin raporu" pasaport, kıymetli evrak gibi eşyalar için verilecek. "2 saatlik izin raporu" ise yapıya sabitlenmiş eşyalar için verilecek.

10 BİN TL HANE DESTEK ÖDEMESİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından konutları hasar görenlere yönelik 10 bin TL tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin yapılmaya başlandığı belirtilerek "Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır.

Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamaktadır. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlara doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlara ise TC kimlik numaralarına yapılacak.

Vatandaşların E-Devlet hesaplarına mutlaka bu süreçte iban numaralarını eklemeleri önemle tavsiye edilir. Bu sayede T.C kimlik numaranıza yapılacak ödemeler E-Devlet ekranında bulunan güncel ibana yani hesabınıza yatırılacaktır.

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