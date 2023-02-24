2. el konut kredisi nasıl alınır? Şartları neler, kimler yararlanabilir? Düşük faizli konut kampanyası işlemleri başladı! Esnek ödeme uygulaması...

ESNEK ÖDEME UYGULAMASI

İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak tanımlandığı program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.

Bu karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanmak üzere konut finansmanına başvuran kişilerin bankacılık mevzuatı ve uygulama teamülleri kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olması gerekecek, bu değerlendirme bankalarca yapılacak.