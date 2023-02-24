2. el konut kredisi nasıl alınır? Şartları neler, kimler yararlanabilir? Düşük faizli konut kampanyası işlemleri başladı! Esnek ödeme uygulaması...
İkinci el konutlar için kredi tutarları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orta Gelirliye Konut Kampanyası kapsamında vatandaşlar detayları merak ediyorlar. 0,69-0,79-0,99 konut kredileri için ön başvurular ocak ayında başlamıştı. Peki 2. el konut kredisinde son durum ne? Satış tutarları üst limitleri ne kadar?
2. el konut kredisinin ön başvuruları ocak ayında alınmaya başlanmıştı. Yeni Konut Finansman Programının usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Orta Gelirliye Konut Kampanyası'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki 2. el konut kredisinde son durum ne? Satış tutarları üst limitleri ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Bu çerçevede Orta Gelir Konut Kampanyası kapsamında bankalar 16 Ocak'tan itibaren ön başvuruları almaya başlamıştı. Orta gelirliye konut projesi'ne ilişkin, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
USUL VE ESASLARI YAYIMLANDI
Programın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren söz konusu kurallar çerçevesinde bankalar değerlendirdikleri başvuruların kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Düzenlemede, daha önce de açıklandığı üzere, katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanabilecek konut finansmanı sağlanabilecek konutlar, konut finansmanı katkılarından yararlanma şartları, Hazine katkısının kullandırılmasında uygulanacak vade, faiz ve kar payı oranları, azami konut ve finansman tutarları, ödeme planı uygulamaları gibi birçok konuya açıklık getirildi.
Programdan, konut finansmanına yönelik yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan vatandaşlar faydalanabilecek.
ESNEK ÖDEME UYGULAMASI
İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak tanımlandığı program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.
Bu karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından yararlanmak üzere konut finansmanına başvuran kişilerin bankacılık mevzuatı ve uygulama teamülleri kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olması gerekecek, bu değerlendirme bankalarca yapılacak.
KONUT TAPUSU OLANLAR
Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar, bu karar kapsamındaki katkılardan veya esnek ödeme uygulamasından faydalanamayacak, konut dışında arsa, dükkan gibi herhangi bir gayrimenkul sahipliği olanlar uygulamadan yararlanabilecek.
Program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, konut finansman başvuru tarihinden itibaren (bu tarih dahil) son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek.
Bu karar kapsamında konut finansman katkılarından yararlanmak üzere bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacak.
AZAMİ 15 YIL VADE
Karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek.
Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kar payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacak.
SATIŞ TUTARI ÜST LİMİTLERİ
Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90'ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.
ARSA PAYI SAHİPLERİ
Daha önce satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerine sağlanacak konut finansmanları Program kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca Program kapsamında gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa payı sahipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.
Program kapsamındaki diğer şartlarla ilgili programa dahil olan bankalardan bilgi alınabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4A 4B 4C'li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...
- 2. el konut kredisi nasıl alınır? Şartları neler, kimler yararlanabilir? Düşük faizli konut kampanyası işlemleri başladı! Esnek ödeme uygulaması...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Hasar Dereceleri neler? Az hasarlı, hasarsız ne demek?
- KPSS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KPSS 2023 lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladı mı? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Yayın tarihi...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
- Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! Kampanya 4 gün sonra bitiyor! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker
- Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...
- 45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...
- MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...
- 10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL Hane başı destek sorgulama ekranı!
- SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!