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Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıklayacak! Faiz beklentisi ne yönde? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıklayacak! Faiz beklentisi ne yönde? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

Ekonomistler politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

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