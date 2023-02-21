Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar oldu? 2023 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun GÜNCEL FİYAT LİSTESİ!
Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? İşte, 2023 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları güncel liste...
Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? İşte, 2023 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları güncel liste...
FINDIK FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 62 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen haftalarda 60 lira seviyelerindeki fındığın kilogram fiyatında 2 liralık artış olduğunu belirtti.Fındık fiyatının yeni haftaya 62 liradan başladığını ifade eden Soydan, fiyatın daha da artmasını beklediklerini kaydetti.
TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL
ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL
DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL
FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 59,00 TL
GİRESUN
En Düşük: 56,30 TL
En Yüksek: 64,00 TL
SAKARYA
En Düşük: 48,40 TL
En Yüksek: 55,00 TL
SAMSUN
En Düşük: 46,00 TL
En Yüksek: 62,00 TL
TRABZON
En Düşük: 52,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
TERME
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması
- Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
- Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?
- Son dakika Yıkılan bina sayısı kaç? Yaralı ve ölü var mı? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE?
- Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri
- ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
- Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
- DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?
- Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...
- Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler
- Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?