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Ünlü iş insanı Özkan Çam: Yatırımlarımız devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Ünlü iş insanı Özkan Çam: Yatırımlarımız devam edecek

Ünlü iş insanı Özkan Çam, yurt dışında ve Türkiye’de yaptığı işlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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