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Mehmet Fevzi Yağlı: HuQQabaz dünya çapında bir marka oldu!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Mehmet Fevzi Yağlı: HuQQabaz dünya çapında bir marka oldu!

Uluslararası alanda edindiği tecrübe ve vizyon ile birçok farklı sektörde yatırımları olan Mehmet Fevzi Yağlı’nın Kurucu Ortağı olduğu, Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden HuQQabaz markası; yeni konsepti olan “HuQQabaz Garden”ın Mall of Emirates’te açılışı akabinde dünyanın en prestijli yerlerinden biri olan Jumeirah Beach Road’da geleneksel konsepti ile “HuQQabaz Dubai” mağazasını da açarak yurt dışındaki ağını büyütmeye devam ediyor.

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