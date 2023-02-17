Murat Taşdemir ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

17 Şubat 2023, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ | Ne demek, nasıl olur? Teorik ve uygulamalı ders nedir? YÖK Üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi
- Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum
- Erol Özvar kimdir, kaç yaşında aslen nereli? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar HAYATI ve Kariyeri
- Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, abisi kurtuldu mu? Arkadaşı duyurdu! Melek Duymaz...
- YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi
- EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı mı? 10 bin polis alımı kontenjan sayıları belli oldu mu, başvurular ne zaman?
- Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...
- İstiğfar DUASI ANLAMI | Büyük günahlar için Tövbe duası nedir, nasıl edilir? Tevbe duası Türkçe-Arapça okunuşu! 100 istiğfar nasıl çekilir?
- Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor, Arka Sokaklar...
- Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Miraç Kandili orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Diyanet ile detaylar 2023
- Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...
- Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...