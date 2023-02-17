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Murat Taşdemir ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Murat Taşdemir ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Başarılı ve genç iş insanı Murat Taşdemir, tekstil sektörü hakkında bilgiler verdi. İş insanı Taşdemir gençlere ise ‘’Dünyayı takip edin’’ önerisinde bulundu.

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