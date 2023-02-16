Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? İllere göre tam liste...
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere göre tam liste...
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yer alan mazot gübre destekleri hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklamanın detayları merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere göre tam liste...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana programı kapsamında bir dizi toplantıya katıldı.
Bakan Kirişci önce bir otelde düzenlenen "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı. Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.
Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 32 milyon 949 bin 332 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 13 milyon 860 bin 200 lira, TMO alım priminde 4 milyon 738 bin 211 lira ve sertifikalı fidan üretiminde 3 milyon 174 bin 722 lira olarak belirlendi.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon liralık pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını" kaydetti.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.
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