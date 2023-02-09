Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
"Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada depremzedelere 10 bin TL deprem desteği yapılacağını, bu sayede maddi kayıpların bir nebze azalmasını umduklarını söyledi. Peki, Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
"Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son yapılan açıklamalara göre 14 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken yaralı sayısı 63 bin 794 olarak açıklandı. Peki, Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Vefat ve yaralı sayısını açıklayan başkan Erdoğan; "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744
"DEVLETİN TÜM KURUMLARI İŞ BAŞINDA"
Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.
İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.
Endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade edemeyiz.
"VATANDAŞLARIMIZI OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"
Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum: Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık."
Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak.
Akaryakıtta bazı sıkıntılar var. Onları da peyderpey aşıyoruz.
"BUGÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"
AFAD'ın açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.
Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin olarak planladık."
10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
NAKİT DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İLLER!
Kahramanmaraş
Hatay,
Gaziantep,
Osmaniye,
Adıyaman,
Adana,
Malatya,
Şanlıurfa,
Diyarbakır
Kilis
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