FINDIK FİYATLARI 2023 | Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun GÜNCEL FİYAT LİSTESİ!

Fındık fiyatlarında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fındık sezonu bitse de, fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde serbest piyasadaki yükseliş trendiyle gündemde olan fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeleri haberimizde ele aldk. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Şubat güncel fiyat listesi....