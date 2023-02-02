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DOLUGAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’ın da katıldığı törenle yeni araçları filosuna kattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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DOLUGAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’ın da katıldığı törenle yeni araçları filosuna kattı

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Lokal Enerji’nin iştiraki olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Dolugaz, filosuna kattığı 42 yeni ADR’li tır ile sektördeki konumunu güçlendirdi. Gölbaşı Koluman Yerleşkesi’nde düzenlenen teslim töreninde Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’da hazır bulundu.

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