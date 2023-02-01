Vergi affı 2023 ne zaman yasalaşacak? Meclis’e geldi mi? Vergi affı hangi borçları kapsıyor, hangi borçlar silinecek?

VERGİ AFFI DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI

Teklif, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeriyor. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilecek.

AA muhabirinin etki analizinden yaptığı derlemeye göre, teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.