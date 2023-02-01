Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları: 1 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...

1 Şubat 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları ve isim listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 64 ilde 164 bin 666 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 23 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu. Peki, 1 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...