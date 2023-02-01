"Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları gibi borçların yeniden yapılandırılmasını içerek teklifle, 361.8 milyar liranın borç yapılandırmasında olması ön görülüyor. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...