Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
"Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketinde son aşamaya gelinirken, yapılandırma ile 31 Aralık 2022 öncesinde kesilmiş 2 bin TL’nin altındaki borçlar silinecek. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
"Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 milyon kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları gibi borçların yeniden yapılandırılmasını içerek teklifle, 361.8 milyar liranın borç yapılandırmasında olması ön görülüyor. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
BAĞKUR TESCİL AFFI ÇIKACAK MI, BAĞKUR TESCİL AFFI GELECEK Mİ?
Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var.
Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.
Yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.
Sigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor.
Mağduriyet geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasından ileri geliyor.
Posta'da yer alan bilgiye göre geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasında iki tarih kritik önemde.
4 Ekim 2000 ve 1 Ekim 2008
Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu.
Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.
4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.
1 Ekim 2008'de yürürlüğe konan sosyal güvenlik reformu ile Bağkur'a kaydını yaptırmayan esnaf ve sanatkarın sigortalılık hak ve yükümlülüğünün 1 Ekim 2008'den başlatılması hüküm altına alındı.
Ancak; 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasındaki sürelerin kazanılması için de bir hak verildi.
1 Ekim 2008'den önceki dönemle ilgili.
1 Mayıs 1983'te Gelir Vergisi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve bugüne kadar Bağkur'a kayıt ve tescil yaptırmayan 1964 doğumlu Ali Bey, bugün başvuru yaptığında sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008'den başlatılıyor.
Ali Bey'in sigortası vergi mükellefi olduğu 1 Mayıs 1983'te başlasaydı çoktan emekli olacaktı. Şimdi, 5400 gün primle 2024'te 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olması mümkün.
Bağkur'un 1 Ekim 2008'den önce başlatılmaması, esnafın sosyal güvenlik hakkını elinden alarak mağduriyetine yol açıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
- 1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?
- 2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!
- Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...
- HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
- YÖKDİL ne zaman 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL SINAV TAKVİMİ!
- Ehliyet affı son dakika çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
- Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 GS Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER
- Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları: 1 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...
- TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...
- İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri
- ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!