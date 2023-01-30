FED faiz toplantısı ne zaman 2023? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? OCAK 2023 FED faiz beklentisi!

Piyasaları yakından takip edenler, FED faiz toplantısının yapılacağı tarihi sorguluyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Bilindiği üzere FED, 2022 yılında peş peşe faizleri indirme kararı almıştı. 2023 yılında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki, "FED faiz toplantısı ne zaman 2023?"," FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte, haberin detayları...