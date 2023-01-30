FED faiz toplantısı ne zaman 2023? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? OCAK 2023 FED faiz beklentisi!
Ocak ayı FED toplantı takvimi için geri sayım başladı. Aralık ayı FED faiz toplantısında bilindiği üzere yüzde 4 olan politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar, FED faiz toplantısının yapılacağı tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte, FED faiz toplantı tarihleri...
Piyasaları yakından takip edenler, FED faiz toplantısının yapılacağı tarihi sorguluyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Bilindiği üzere FED, 2022 yılında peş peşe faizleri indirme kararı almıştı. 2023 yılında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki, "FED faiz toplantısı ne zaman 2023?"," FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte, haberin detayları...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat'ta dünya kamuoyu ile paylaşılacak.
2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;
Ocak/Şubat: 31-1
Mart: 21-22
Mayıs: 2-3
Haziran: 13-14
Temmuz: 25-26
Eylül: 19-20
Ekim/Kasım: 31-1
Aralık: 12-13
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Altın fiyatları hızlı yükselişin ardından durağanlaşmaya başladı. Küresel enflasyon sorununun çözülmeye başladığına dair gelen sinyallerle birlikte yükseliş gösteren altın Fed'in faiz kararı öncesinde durgun seyrediyor.1 Şubat 2023 tarihinde Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla altının yön bulması bekleniyor.
ABD'de düşüş patikasına giren enflasyon nedeniyle Fed'in faiz artırım hızında düşüş yapması bekleniyor. Fed'den 50 baz puanlık artış gelmesi beklenirken 2 aydır düşen enflasyon nedeniyle bu beklenti 25 baz puana geriledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın da güvercin mesajlar vermesi bekleniyor ve bununla birlikte altının pozitif yön izlemesi beklentisi yükseliyor.
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