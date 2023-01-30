Ek gösterme maaş farkı ne zaman yatacak? Ek gösterge maaş farkı yattı mı?
"Ek gösterme maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SK ve BAĞ-KUR kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde hesaplara yattı. Peki, Ek gösterme maaş farkı ne zaman yatacak? Ek gösterge maaş farkı yattı mı?
"Ek gösterme maaş farkı ne zaman yatacak? Ek gösterge maaş farkı yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur emeklisinin maaş farkı ve ek gösterge farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Ek gösterme maaş farkı ne zaman yatacak? Ek gösterge maaş farkı yattı mı?
MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada, "Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz." denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemelerinin 27 Ocak Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak." denilmişti.
ÖDEMELER PTT VE BANKA ÜZERİNDEN
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.
7,8 MİLYAR TL FARK TUTARI
Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil 7, 8 Milyar TL fark tutarı ödenecek.
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