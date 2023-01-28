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QUA Granite ile Mehmet Ceylan Yapı rekor satışa imza attı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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QUA Granite ile Mehmet Ceylan Yapı rekor satışa imza attı

Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, 2023’e satış anlaşmasıyla girdi. Yurtiçi bayi ağını güçlendirmeye devam eden QUA Granite, düzenlenen imza töreninde Türkiye'nin en büyük dağıtıcısı Mehmet Ceylan Yapı ile rekor satış sözleşmesi imzaladı.

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