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Girişimci Metin Çayır kimdir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Girişimci Metin Çayır kimdir?

Türkiye laboratuvar teknolojileri ve cihazları alanında gelişmiş bir üretim potansiyeline sahiptir. Bu alanda kurulmuş olan firmamız Nükleon laboratuvar alanında en gelişmiş teknolojileri kullanarak tamamen yerli bir teknoloji ile laboratuvar cihazları üretimi gerçekleştirmektedir.

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