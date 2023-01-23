YILIN İLK FAİZ KARARI! 2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?

"2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı, binlerce yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve dolar yatırımcıları, FED'in ocak ayında faiz politikasını ne yönde uygulayacağını merak ediyor. FED faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. İşte, merak edilen FED faiz toplantı tarihi!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.