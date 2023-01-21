Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Son olarak emekli maaşlarına %30 zam yapıldı ve en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında Emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor. Ancak zam yapılacak orana veya yeni ikramiyeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.