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Ayla Tantuni Almanya’dan sonra şimdi de Dubai’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Ayla Tantuni Almanya’dan sonra şimdi de Dubai’de

Mersin’in yöresel lezzeti tantuni, ülke sınırlarını aşarak yurt dışındaki gurmelerin tabağına konuk oluyor. Son olarak Ayla Tantuni, Almanya’dan sonra yurt dışındaki yeni bayisini Dubai’de açtı . Yöresel lezzetlerle farklı ülkelerin mutfağında fark yaratmayı hedefleyen restoran zinciri, ülkemize özgü yemeklerden tantuniyi dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

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