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Ulusal Faktoring A.Ş. banka mı oluyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Ulusal Faktoring A.Ş. banka mı oluyor?

Türkiye’de yerleşik, 26 ilde şubeleşen ve yaklaşık 300 çalışanı ile 81 ilde hizmet veren finans kuruluşu Ulusal Faktoring A.Ş. mevcut bankalara göre daha yüksek faiz ile piyasaya kredi dağıtıyor. Yabancı asıllı bir firma banka mı oluyor? ULUSAL FAKTORİNG ne zaman ULUSAL BANK olacak?

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