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Arap Ülkeleri Türk markalarının giyim tarzını benimsedi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Arap Ülkeleri Türk markalarının giyim tarzını benimsedi!

Muhafazakar giyinen kadınlar iş hayatında spor ve şık ürünleri tercih ediyor. Tesettür giyim konusunda sınırlı parçalar olduğu düşünülse de artık Türk giyim markaları sadece Türkiye’de değil, dünyada da tesettür giyim modasının belirleyicisi oluyor.

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