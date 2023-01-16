TOKİ kura çekilişlerinde 6. etap tarihleri belli olurken vatandaşlar İstanbul ilinin tarihlerinin belli olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu zaman kadar 58 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlendi. İstanbul'da TOKİ Sosyal Konut Projesi Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde konutlar yapılacak. Peki İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi henüz duyurulmadı. 6. etap kura takviminin sona ermesi ile birlikte İstanbul kura tarihlerinin de duyurulması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.