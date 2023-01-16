İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu?
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri sürüyor. 6. etap TOKİ kura takvimi açıklanırken vatandaşlar İstanbul TOKİ kura tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu?
TOKİ kura çekilişlerinde 6. etap tarihleri belli olurken vatandaşlar İstanbul ilinin tarihlerinin belli olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu zaman kadar 58 ilde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri belirlendi. İstanbul'da TOKİ Sosyal Konut Projesi Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde konutlar yapılacak. Peki İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi henüz duyurulmadı. 6. etap kura takviminin sona ermesi ile birlikte İstanbul kura tarihlerinin de duyurulması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
TOKİ 6. ETAP KURA TAKVİMİ 2023
TOKİ tarafından yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibarıyle yapılacak kuralar şu şekilde;
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
13-14 Ocak 2023: Eskişehir 2.599 konut
14-17 Ocak 2023: Mersin 5.100 konut
15 Ocak 2023: Bilecik 1.037 konut
16-17 Ocak 2023: Sakarya 2.750 konut
18-21 Ocak 2023: Kocaeli 5.200 konut
18-22 Ocak 2023: Antalya 7.150 konut
22 Ocak 2023: Yalova 800 konut
BİNLERCE VATANDAŞ EV SAHİBİ OLDU
Bugüne kadar 67 günde 58 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategori olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.
TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
TOKİ TAKSİT VE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyla başlatılacak. Projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda yeniden açıklamaların yapılması bekleniyor.
Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut kaç yaşında, nereli?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi belli oldu mu?
- İstanbul'da karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul, lise karneler ne zaman, erken mi dağıtılacak? KARNE SAATLERİ!
- Alanyaspor Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?
- Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?
- Benzin ve motorine zam var mı? 17 Ocak Salı günü akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
- e Okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2023? e Okul yoklama ne zaman kapanacak, bitecek 2023?
- Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman açıklanacak? Sevk belgesi...
- Karne görüşleri 2023! 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf başarılı, orta başarılı ve başarısız öğrenciler için olumlu - olumsuz öğretmen karne görüşleri!
- Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?