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Son dakika: KGF kredisinin detayları belli oluyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Son dakika: KGF kredisinin detayları belli oluyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklayacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketini açıklayacak. AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, "Bugün açıklayacağımız KGF paketi ile 'kredi bulamıyorum' deme imkanı kalmadı. Paketin yüzde 70’i KOBİ’lere gidecek." dedi.

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün paketin ayrıntılarını açıklayacak.

250 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak.

14 BAŞLIK YER ALACAK

Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

"KREDİ BULAMIYORUM" DEME İMKANI KALMADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Nebati, "Bugün açıklayacağımız KGF paketi ile 'kredi bulamıyorum' deme imkanı kalmadı. Paketin yüzde 70'i KOBİ'lere gidecek." dedi.

ÖNEMLİ MİKTARDA FİNANSMAN İMKANI OLUŞTURUYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu paket ile KOBİ'lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz." dedi.

Sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının da önüne geçilecek. Bunun için yeni adımlar atılacak. Finansman ne için sunulduysa o alanda kullanılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin ay sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

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