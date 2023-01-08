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KYK bursları YATTI mı, ne zaman yatar? 2023 Ocak ayı KYK bursları hangi gün yatacak? T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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KYK bursları YATTI mı, ne zaman yatar? 2023 Ocak ayı KYK bursları hangi gün yatacak? T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlaması için verilen burs ve kredilerin hesaplara yatacağı tarih arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklama KYK'nın resmi adresinden geldi. Peki, Ocak ayı KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, burs ve krediler hakkında merak edilenler...

Ocak ayı KYK bursları ne zaman hesaplara yatacak? sorusu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Başvuruda bulunan binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi, KYK kredi ve burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Ocak ayı KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, KYK burs ve kredi tarihleri...

OCAK AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklama KYK'nın resmi adresinden geldi. KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada; "İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır." denildi.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde;

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

ÖDEMELER ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada "531 bin 468 öğrenciye verilecek olan 3 aylık KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını" açıklamıştı.

Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini belirtmişti.

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