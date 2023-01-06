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Doğan Towers CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım: Yüz yüze eğitime geçilmesi konut sektörünü canlandırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Doğan Towers CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım: Yüz yüze eğitime geçilmesi konut sektörünü canlandırdı

İnşaat sektöründe inovatif çalışmalarda bulunan Doğan Towers’ın CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım, yüz yüze eğitime geçilmesinin konut sektörünü canlandırdığını belirtti. Türkiye’de farklı sektörlerde Doğan Grup, Doğan Towers, Doğan Castel, Doğan Türkiye Petrolleri ve Doğan Enerji gibi markalarla yatırıma devam eden Yıldırım, “Pandeminin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemde online eğitime geçilmişti. Bu durum, konut taleplerinin azalması gibi bir sorunu meydana getirmişti. Şu anda yüz yüze eğitimler devam ediyor ve bu sayede öğrencilerin konutlara olan taleplerinde artış meydana geldi. Bu artışın da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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