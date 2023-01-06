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Bektaş Erdugan: Çevreye ve insana saygılı üretim mümkün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Bektaş Erdugan: Çevreye ve insana saygılı üretim mümkün

Tekstil sektöründe yenilikçi yaklaşımları ile dikkat çeken Soft Yıkama’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Bektaş Erdugan, “2015’ten beri yeni yıkama teknikleri üzerinde çalışıyoruz. Çünkü çevreye ve insana saygılı üretimin mümkün olduğunu biliyoruz” diyor.

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