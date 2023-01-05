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Ramazan Burak Telli: Para piyasaları acemiliğe gelmez

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Ramazan Burak Telli: Para piyasaları acemiliğe gelmez

Türkiye’nin dört bir yanında farklı sektörlerde yatırımlara devam eden Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli’den yatırımcılara uyarı geldi. Telli, “Para piyasaları acemiliğe gelmez. Yatırımlarınızı profesyonellere danışarak yönetin.” dedi.

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