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Güler Karaköse: Yazılım sektörü için devletten büyük destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Güler Karaköse: Yazılım sektörü için devletten büyük destek

MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Güler Karaköse, yazılım sektöründe faaliyet göstererek yurt dışına açılmak isteyen girişimcilerin hibe ve destekler hakkında merak ettiği konulara açıklık getirdi.

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