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Abdullah Gürman: Trakya artık bir cazibe merkezi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Abdullah Gürman: Trakya artık bir cazibe merkezi

Trakya bölgesinde gayrimenkul sektörüne yön veren isimlerden ticari gayrimenkul broker’ı ve Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman, “Trakya gayrimenkulde yeni cazibe merkezi haline geldi. Bölgede halihazırda binlerce konut yapılıyor. Yatırımcıların gözü artık Trakya’da” diyor.

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