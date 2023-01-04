Kim ne kadar maaş alacak? Kalem kalem hesaplandı | Artış aylıkları nasıl etkileyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre memur ve emekliye zam yüzde 25 uygulanacak. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.