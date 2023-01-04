2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte yeni ücretler...
2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 özel okul ücretleri zam oranı bugün yapılacak açıklama ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl özel okul ücretleri artış oranı yüzde 36 olarak belirlenmişti. Peki, 2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?
2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 zamlı özel okul fiyatları ile ilgili açıklamayı bugün yapacak. 2023 özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Özer, velilerin zorda kalmayacağı bir rakam belirleyeceklerini ifade etti. Peki, 2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?
2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?
2023 özel okul ücretleri artış oranı bugün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanacak. Bakan Özer konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde bir zam oranı belirleyeceğiz." dedi.
Özel okul ücretleri artış oranı 2022 yılında yüzde 36 olarak belirlenmiş, okullar bir yıl önceki fiyatlarını en fazla bu oranda artırabilmişti. Bu yıl da açıklanacak artış oranı, yeni özel okul fiyatlarını belirleyecek.
ZAMLI YENİ ÖZEL OKUL FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların mevcut giderlerini ve taleplerini göz önüne alıyor. Velilerin, zor durumda kalmaması için de şartlar göz önünde bulunduruluyor. Özel okul ücretleri artış oranı yıl içerisinde beklenen enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirleniyor.
Ara sınıflarda ise bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor.
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- 2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte yeni ücretler...
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