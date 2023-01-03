En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zammı netleşecek. Böylelikle en düşük emekli maaşı da açıklanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?