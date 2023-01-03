En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşları şekillenmiş olacak. Bilindiği üzere emekli taban maaşı Temmuz ayında 3.500 TL olarak açıklanmıştı. Gözler Ocak 2023'te açıklanacak güncel rakama çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zammı netleşecek. Böylelikle en düşük emekli maaşı da açıklanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yaklaşık 13 milyon emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu verinin gelmesiyle hem 2022 yılının tamamı hem de Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.
6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 2023 refah payı hariç netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek zam çalışmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?
En düşük emekli maaşı henüz netleşmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE DOĞRUDAN TALİMAT: ALIM GÜCÜ ARTACAK
Yeni ekonomi modeli çervesinde Türkiye bir yandan ihracat yönlü büyüme stratejisini benimserken bir yandan da sosyal refah düzenlemelerine yoğunlaştı. Türkiye 2022 yılında 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken aynı ivmenin 2023 yılında da artarak sürmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki güçlü büyümenin tabana yayılarak ücretli, emekli ve memurların alım gücünün artırılarak kademe kademe enflasyon tahribatın arındırılması için hükümete talimatını verdi.
ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ AŞTI
Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk adım asgari ücret zammı için atıldı. 2023 yılında uygulanacak en düşük net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,7 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artarak 8.506 TL brüt 10.008 TL olarak belirlenerek beklentilerin üzerinde geldi.
Asgari ücret 2023 hem TL bazlı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı hem de 298 dolardan 455 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.
Asgari ücret sonrası sıra memur ve emekli zammı için yapılacak zam oranına geldi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ
Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemelerini memur ve emekli zammı çerçevesinde gerçekleştiriyor.
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