500 bin sözleşmeli için kadro şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak | İşte 500 bin sözleşmelinin yeni hakları





3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK



Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.