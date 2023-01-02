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Türkiye’nin Artısı En Bol Tüketici Elektroniği Alışveriş Sitesi: Artı Sepetim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Türkiye’nin Artısı En Bol Tüketici Elektroniği Alışveriş Sitesi: Artı Sepetim

Hızla dönüşen ve dijitalleşen dünyada, artık online elektronik alanında tüm ihtiyaçlar Artı Sepetim sayesinde karşılanıyor. Perakende tüketici elektroniği sektöründe muhteşem bir kullanıcı deneyimi vadeden Artı Sepetim; teknoloji ürünleri satış sitesi olarak fark yaratıyor. Ezber bozan alışveriş deneyimi ile isminden söz ettiren e-ticaret platformu, müşterilerinin istek, ihtiyaç ve taleplerini etkin şekilde karşılıyor.

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