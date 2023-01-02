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Halil Bağıban: Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa’ya yakışır bir hizmet oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Halil Bağıban: Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa’ya yakışır bir hizmet oldu

Şehrin kalbinde bulunan ve kent trafiğini karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı’nda yapımını Gürbağ Group’un üstlendiği Köprülü Kavşak yapımı tamamlanarak şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlatırken resmi açılış ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

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