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Bubilet yılın ‘en’lerini açıkladı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Bubilet yılın ‘en’lerini açıkladı!

Yeni nesil online bilet satış sitesi Bubilet, yeni yıl yaklaşırken 2022’nin ‘en’lerini açıkladı. Bileti en hızlı tükenen sanatçı Melike Şahin, en çok bilet satılan oyun “Çok Güzel Hareketler” olurken, en kalabalık konsere Sefo imzasını attı!

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