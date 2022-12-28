2023 Yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yemek kartları yeni yılda marketlerde geçecek mi?

2023 yemek ücretleri ne zmaan açıklanacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından gündeme getirildi. Özel sektörde işverenler çalışanlarına yemek ücretlerini karşılayabilmek için aylık olarak kart veriyor. Bu kartı alışveriş ya da yemekte kullananlar, yemek kartlarının marketlerde geçip, geçmeyeceğini de sorguluyor. 2022 yılında günlük yemek bedeli KDV dahil 55,08 TL olarak belirlenmişti. Peki 2023 Yemek ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte, ayrıntılar...

2022 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

07.07.2022 tarihli 31890 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre 2022 yılı günlük yemek bedeli 51 TL + yüzde 8 KDV olacak şekilde toplamda 55,08 TL olarak belirlendi.