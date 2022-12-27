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QUA Granite 2 yeni üretim hattı ile Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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QUA Granite 2 yeni üretim hattı ile Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu

QUA Granite, 2 yeni üretim hattını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile Aydın Söke’de gerçekleştirilen tören ile açtı. 41 milyon metrekareye yükselen üretim kapasitesi ile QUA Granite, Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu.

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