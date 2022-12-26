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1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...

1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cumartesi günü Erzurum’da yaptığı toplu açılış töreninde pazartesi günü Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeler açıklayacağını ifade etti. Peki, 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...

1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın doğalgaz iile ilgili verdiği müjde sonrasında fiyat araştırması hız kazandı. Peki, 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...

Doğalgazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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