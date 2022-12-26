1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 1 metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.